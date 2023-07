Highlights Sinner-Galan: ottavi Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video degli highlights del match valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e Daniel Galan. L’azzurro non ha disputato la sua miglior prestazione, ma è stato bravo ad imporsi in due set e staccare il pass per i quarti dopo 2h36′ di gioco. 7-6 6-4 6-3 il punteggio del match, in cui l’azzurro ha faticato in maniera bestiale sulle palle break, non concretizzando le prime 15. Una volta sfatato il tabù, però, per Jannik è stato tutto più facile ed è arrivata una meritata vittoria.