Highlights e gol Italia-Polonia 1-1: Europei U19 (VIDEO)

L’Italia conquista la semifinale degli Europei Under 19, termina 1-1 contro il match contro la Polonia valevole per l’ultima sfida dei gironi della stessa competizione. A sbloccare il risultato ci pensa all’ottavo minuto Strzalek con un destro a giro, è poi Hasa al 33esimo ad accogliere bene un ottimo assist di Vignato, insaccando in porta la rete del pareggio, che ne vale la semifinale. Di seguito gli highlights del match.

Italy U19 0-1 Poland U19

It's in the back of the net! Samuele Vignato is the provider as he slips the ball to Luis Hasa (Italy) who simply steers it home from close range. It's 1:1.#U19EURO@Goalsreplayy pic.twitter.com/wxLW3gKpMg

— Sohaib Just That (@Sohaib_That) July 9, 2023