Formazioni ufficiali Milan-Lecce, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Milan e Lecce, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Come annunciato da Stefano Pioli in conferenza stampa i rossoneri dovranno fare a meno di Olivier Giroud, che ha un problema al tendine del polpaccio e quindi salta questo match casalingo contro i salentini. Indisponibile anche Pobega, mentre Ibrahimovic è convocato e arruolabile, seppur con autonomia limitata. Tra le file degli ospiti c’è da segnalare l’assenza di Colombo, che a causa di uno stato febbrile è rimasto in Puglia. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 23 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LECCE

MILAN: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernández; Krunić, Tonali; Messias, Díaz, Leão; Rebić

LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Ceesay, Banda