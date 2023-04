Premier League 2022/23: Incredibile al St. James Park, Tottenham schiacciato dal Newcastle. Bene anche il West Ham

Profuma di incredibile quanto successo al St. James Park tra Newcastle e Tottenham. Cinque reti in 20 minuti di gioco e, tutte nel taccuino dei padroni di casa. La formazione di Howe trova subito il primo vantaggio al secondo minuto di gioco, è Murphy ad insaccare la sfera sotto al sette, dopo un rimpallo favorevole sui propri piedi. L’attaccante torna poi al gol al nono minuto, dopo che Joelinton aveva già messo a segno il doppio vantaggio. Poi, la doppietta di Isak: lo svedese punisce Lloris insaccando entrambe le volte all’angolino basso di destra. La ripresa inizia con il gol della bandiera messo a segno da Kane al 49esimo: il capitano degli Spurs termina la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Pope all’angolino basso di destra. Il risultato muta ancora, è infatti Wilson a mettere l’ennesimo sigillo sul match. I padroni di casa fissano così la terza posizione con 59 punti, ospiti che restano in quinta posizione a quota 53.

Dominio totale del West Ham contro il Bournemouth, termina 4-0 a favore dei Hammers. Il tabellino dei marcatori vieni firmato già al quinto minuto di gioco da Antonio, sono poi i gol di Paqueta e Rice a chiudere la prima frazione di gioco. Nella ripresa il dominio è ancora per gli ospiti, al 72esimo è Bowen a metterla in mezzo per Fornals che di tacco segna un grandissimo gol. Sigillo poi di Cornet al 91′: l’attaccante ivoriano finalizza alla grande una bella azione di squadra, battendo con freddezza Neto. La rete viene però annullata per un sottile fuorigioco, resta la grande prestazione e il poker finale.