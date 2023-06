Pagelle Lecce-Fiorentina 1-0 dts, voti e tabellino Finale Scudetto Primavera 1 2022/2023

Le pagelle di Lecce-Fiorentina 1-0 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale scudetto di Primavera 1 2022/2023. Meglio i giallorossi nei tempi regolamentari, non trovano però la rete i ragazzi di Coppitelli che tengono quasi sempre in mano la gara. I viola di Aquilani si chiudono, e si va così ai supplementari, dove però non accade nulla. All’ultima azione della gara però, al minuto 121′, Emin Hasic la mette di testa da azione di calcio d’angolo, decidendo il match e portando lo Scudetto a Lecce. 1-0 il risultato finale, Lecce è Campione d’Italia Primavera. Di seguito ecco i voti ai protagonisti di Lecce-Fiorentina.

LECCE: Borbei 6.5; Munoz 6.5, Pascalau 6, Hasic 7.5, Dorgu 6; Berisha 6.5 (106′ Hegland 6), Vulturar 6, McJannet 6.5 (88′ Samek); Corfitzen 5 (104′ Daka 6), Burnete 5.5, Salomaa 5 (118′ Kljun sv). In panchina: Russo, Moccia, Leone, Abdellaoui, Bruns, Nikko, Davis, Gueddar, Minerva, Borgo, Bruhn. Allenatore: Federico Coppitelli 6.

FIORENTINA: Martinelli 6.5; Comuzzo 6.5, Krastev 6.5, Lucchesi 6, Kayode 5.5; Harder 5.5, Amatucci 5.5, Berti 6 (115′ Sene sv); Distefano 5.5, Nardi, 5.5 (62′ Toci 5) Capasso 5.5. In panchina: Tognetti, Dolfi, Elia, Vitolo, Gentile, Favasuli, Mendoza, Ievoli, Scuderi, Presta, Chiesa, Caprini, Vigiani. Allenatore: Alberto Aquilani 6.5.

Arbitro: Mario Saia di Palermo 6.5

Reti: 120’+1′ Hasic.

Ammoniti: Harder, Corfitzen, Toci, Kayode, Lucchesi, Dorgu, Amatucci, Hasic.

Espulsi: –

Recupero: 0′ pt, 2′ st, 1′ pts, 5′ sts.