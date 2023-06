Psg, Neymar: “Messi via? Momento dolceamaro, a Miami cambierà volto alla MLS”

Neymar ha parlato dell’addio di Leo Messi al Paris Saint-Germain e in particolare dell’approdo dell’argentino all’Inter Miami negli Stati Uniti. “Messi è uno dei miei migliori amici, lo sapevo già di questo cambiamento – rivela il brasiliano – Credo che cambierà il volto della MLS, la lega diventerà molto più popolare. Dobbiamo godercelo mentre gioca, perchè purtroppo non sarà una cosa eterna. Quando l’ho visto andare via è stato un momento strano, un po’ dolceamaro.”