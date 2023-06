Finale Scudetto Primavera 1 2022/2023: il Lecce trionfa al 121′, Hasic affonda la Fiorentina

Il Lecce trionfa nella finale Scudetto di Primavera 1 2022/2023. battendo la Fiorentina nell’ultimo atto: termina 1-0. Ritmi medio alti nella prima frazione di gioco. Bene il Lecce nella prima mezz’ora, meglio il Fiorentina nel quarto d’ora rimanente. Sono però poche le azioni da sottolineare, di cui quella di Berisha è quella più pericolosa, ma il suo destro finsice fuori. 0-0 negli spogliatoi.

La seconda frazione invece è più cattiva, con molti più cartellini ed interventi fallosi e, se possibile, ancora meno occasioni da gol. Le squadre, arrivate alla loro ultima partita stagionale, hanno davvero poco da dare, anche per non scoprirsi e subire una rete che sarebbe decisiva in questa finale. Lentamente e quasi senza cambi si arriva alla chiusura del secondo tempo. Anche qui 0-0, si va ai supplementari.

La prima occasione di questra frazione è per il Lecce, che da pochi passi manda il pallone di testa appena alto sopra la traversa, con Burnete. Null’altro da segnalare…o forse no. All’ultima azione della gara, al minuto 121′, Emin Hasic la mette di testa da azione di calcio d’angolo, decidendo il match e portando lo Scudetto a Lecce. 1-0 il risultato finale, Lecce è Campione d’Italia Primavera.