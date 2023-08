Pagelle Hellas Verona-Roma 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Hellas Verona-Roma 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Cade la formazione di Josè Mourinho, ancora a secco di vittorie dopo due turni di campionato. A Verona Rui Patricio ci mette del suo sulla prima rete di Duda, poi è tutta la difesa giallorossa a farsi trovare impreparata quando sul finire della prima frazione Ngonge segna il raddoppio. Aouar accorcia le distanze nel secondo parziale, poi il Veron resta in dieci per l’espulsione di Hien. Ma nonostante i 10′ di recupero la Roma non riesce a trovare il pareggio.

GLI HIGHLIGHTS

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6.5; Dawidowicz 6.5, Hien 5, Magnani 6; Terracciano 6.5 (18’ st Faraoni 6), Hongla 6, Duda 7.5 (26’ st Bonazzoli 5.5), Doig 6.5; Folorunsho 6 (43’ st Saponara sv), Ngonge7 (18’ st Serdar 5.5); Djuric 5.5 (43’ st Mboula sv).

In panchina: Perilli, Berardi, Amione, Coppola, Cabal, Cisse, Braaf.

Allenatore: Baroni 6.5.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 5.5; Mancini 5, Smalling 5.5, Llorente 5 (1’ st El Shaarawy 5.5); Kristensen 5.5 (1’ st Spinazzola 6), Pellegrini 6, Cristante 6, Paredes 5 (1’ st Aouar 6), Zalewskì 5.5 (6’ st Karsdorp 6); Belotti 5, Dybala 5 (23’ st Solbakken 5.5).

In panchina: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Bove, Pagano, Pisilli.

Allenatore: Mourinho 5.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 1 5.5.

RETI: 4’ pt Duda, 48’ pt Ngonge, 11’ st Aouar.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. 39’ st espulso Hien dopo consulto al Var.

Ammoniti: Dybala, Aouar, Dawidowicz, Pellegrini, Baroni. Angoli: 1-12. Recupero: 4’, 10’.