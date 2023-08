Ligue 1 2023/2024, primo successo per il PSG di Luis Enrique. Vince anche il Marsiglia

Alla terza giornata arriva il primo successo in Ligue 1 per il Paris SG di Luis Enrique. Al Parco dei Principi ci pensano Asensio e Mbappé, quest’ultimo autore di una doppietta, a spezzare le redini del Lens, battuto per 3-1 dopo il gol di Guilavogui nel recupero. Dopo i due pareggi arrivati in apertura di campionato, il club capitolino può finalmente festeggiare i primi tre punti. In testa alla classifica, insieme al Monaco, per adesso ci resta il Marsiglia, che vince 2-0 sul Brest in casa. Apre le marcature Mbemba su assist dell’ex Roma Jordan Veretout; al 68° è Ismaila Sarr a chiudere i conti. Primo ko per la formazione ospite, in cui Satriano entra nel secondo tempo ma senza incidere.