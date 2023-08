Highlights e gol Hellas Verona-Roma 2-1, Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 23

Il video con gli highlights e i gol di Hellas Verona-Roma, sfida valevole per la seconda giornata della Serie A 2023/2024. Apre le marcature Duda dopo una respinta piuttosto maldestra di Rui Patricio. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio con un gran gol di Ngonge. Aouar, al suo primo gol ufficiale in giallorosso, accorcia le distanze. L’assalto finale non porta a anulla, vince la squadra di Marco Baroni.

