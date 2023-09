Pagelle Empoli-Salernitana 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Empoli-Salernitana 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 Infrasettimanale di riscatto per i toscani, che la sbloccano nel primo tempo con Baldanzi, arrivando così alla prima marcatura, primi punti, e prima vittoria del campionato. Sempre peggio invece la Salernitana, ancora senza vittorie in Serie A. Di seguito ecco le pagelle dei protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha 6; Bereszynski 6 (17′ Ebuhei 5.5), Walukiewicz 6, Luperto 6, Pezzella sv (11′ Cacace 6.5); Fazzini 6.5 (74′ Marin 5.5), Grassi 5.5, Maleh 6; Cancellieri 7; Baldanzi 7.5 (74′ Cambiaghi 5.5), Shpendi 5.5 (Gyasi 6)

In panchina: Perisan, Stubljar, Guarino, Bastoni, Indragoli, Kovalenko, Ranocchia, Destro.

Allenatore: Andreazzoli 6.5.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 7; Lovato 5.5; Gyomber 5.5, Pirola 5 (46′ Daniliuc 5.5); Mazzocchi 5.5 (65′ Dia 5), Maggiore 6.5, Martegani 5.5 (46′ Bohinen 5.5), Bradaric 6.5 (83′ Tchaouna sv); Candreva 5.5 (46′ Botheim 5.5), Kastanos 6; Cabral 6.5.

In panchina: Fiorillo, Costil, Sambia, Fazio, Bronn, Sfait, Legowski, Stewart.

Allenatore: Paulo Sousa 5.

ARBITRO: Antonio Rapuaon di Rimini 6.

RETI: 34′ Baldanzi

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni.

Ammoniti: Maggiore, Grassi, Maleh.

Angoli: 10-2 per l’Empoli.

Recupero: 5′ pt, 6′ st.