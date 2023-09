Lille, Umtiti: “A Barcellona ero insultato continuamente, ma ora è finita”

Umtiti, ora impegnato al Lille, ha parlato ai microfoni dell’Equipe di alcuni momenti complessi della sua carriera, legati alla permanenza a Barcellona: “Ho attraversato momenti molto difficili quando ero a Barcellona. Venivo insultato in continuazione e per me era diventato veramente complicato andare avanti. Ma ora è finita. Questa è la vita, ho capito che ci sono e possono esserci degli alti e bassi nella mia carriera. Inoltre, a volte ci sono cose che non puoi affrontare da solo. In ogni caso, rispetto a tutto quello che ho passato, ora so esattamente dove voglio andare dopo e cosa voglio fare: legarmi al Lille ed essere amato da questi tifosi“.