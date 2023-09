Pagelle Cagliari-Milan 1-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cagliari-Milan, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus Arena partenza frizzante di match: Chukwueze e Luvumbo chiedono calcio di rigore, ma l’arbitro La Penna decide di non fischiare in entrambi i casi. La partita si sblocca con un grande sinistro di Zito Luvumbo che fa impazzire di gioia il pubblico sardo. Il Milan però sul finale di primo tempo reagisce alla grande: Pulisic va via sulla sinistra, Radunovic è tutt’altro che perfetto e allora Okafor a porta vuota fa 1-1. A pochi minuti dall’intervallo, su schema da calcio d’angolo, Tomori sigla la rete dell’1-2. Nella ripresa il Cagliari gioca bene e sfiora un paio di volte il gol del 2-2, ci pensa Loftus-Cheek a chiudere i conti con una rasoiata magnifica all’angolino. Il Milan sale a quota 15 punti in classifica, il Cagliari rimane fermo a 2.

LE PAGELLE E I VOTI DI CAGLIARI-MILAN

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 5; Wieteska 5 (1′ st Oristanio 6), Dossena 5, Hatzidiakos 5.5; Zappa 5 (36′ st Di Pardo sv), Nandez 6.5, Makoumbou 5.5 (39′ st Deiola sv), Sulemana 5.5 (22′ st Viola 6), Augello 6; Luvumbo 7, Petagna 5.5 (22′ st Shomurodov 5.5). In panchina: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Obert, Azzi, Prati, Pavoletti. Allenatore: Ranieri 5.5

MILAN (4-3-3): Sportiello 6.5; Florenzi 6, Thiaw 6.5, Tomori 7.5, Hernandez 6.5 (39′ st Bartesaghi sv); Loftus-Cheek 7.5, Adli 6.5 (13′ st Pobega 6), Reijnders 7 (14′ st Musah 6); Chukwueze 6 (24′ st Romero 6), Okafor 7, Pulisic 7 (24′ st Leao 6). In panchina: Mirante, Nava, Kjaer, Calabria, Pellegrino, Giroud. Allenatore: Pioli 7

ARBITRO: La Penna di Roma 6.5

RETI: 29′ pt Luvumbo, 40′ pt Okafor, 45′ pt Tomori, 15′ st Loftus-Cheek.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Wieteska, Loftus-Cheek, Zappa, Oristanio.

Angoli 3-5.

Recupero 2′, 5′ st.