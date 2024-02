Ostapenko-Alexandrova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Linz 2024

Jelena Ostapenko se la vedrà contro Ekaterina Alexandrova nella finale del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. Non poteva esserci finale migliore a Linz, dove a contendersi il titolo saranno la prima e la seconda forza del seeding. Ostapenko, che ha già trionfato ad Adelaide a inizio stagione, ha perso solamente il primo set del suo torneo, salvo poi vincere i successivi sei. Percorso opposto per Alexandrova, ha portato a casa due match per 2 set a 0 prima di uscire vittoriosa da una battaglia di 3h10′ in semifinale contro Vekic. La russa è avanti 5-4 nei precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico non può che essere la campionessa del Roland Garros 2017.

Ostapenko e Alexandrova scenderanno in campo domenica 4 febbraio, alle ore 14:00, La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match sul veloce di Linz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.