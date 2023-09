Fiorentina-Atalanta 3-2, Bonaventura: “Dobbiamo continuare così. Nazionale? Mai dire mai…”

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, dopo la vittoria per 3-2 sull’Atalanta nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “C’è stata la sosta e tanti giocatori sono rimasti a lavorare, lo abbiamo fatto forte ed abbiamo giocato 90 minuti in maniera decisa contro una squadra molto forte, ora dobbiamo continuare così perché ci aspettano tante partite. Il mio gol? Ho provato a stopparla e poi l’ho girata, controllandola l’ho piazzata. Quanti gol in stagione? Vediamo, devo fare quello che serve per la squadra”.

Bonaventura spera spera in un ritorno in Nazionale e in una chiamata da parte del nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti: “Cerco di fare del mio meglio, sempre al massimo, Spalletti è un grande allenatore, convocherà sempre i migliori giocatori. Mai dire mai…”.