Orsato sugli arbitri: “Stanco di vederli vittime di violenza”

Sul palco Gran Galà del Calcio Triveneto, Daniele Orsato ha parlato della condizione degli arbitri, soprattutto quelli di giovane età: “Sono stanco di dover chiamare ragazzi che ogni fine settimana sono oggetto di violenza, anche questo fine settimana quattro ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in giro per l’Italia, sono stati colpiti da violenza a causa di un rigore non dato o un fuorigioco non visto. Credo sia arrivato il momento di chiudere, perchè non si può andare avanti. Facciamo fatica a trovare ragazzi che vengano a fare gli arbitri, ma è ovvio che di fronte a questi scenari nessuno si avvicinerà al mondo arbitrale. Siamo stanchi“.