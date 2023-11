Tennis, Nadal più ottimista sul suo futuro: “Avevo dubbi, ma ora so che tornerò a giocare”

Rafa Nadal ancora non sa quando e dove tornerà a giocare, ma sembra essere decisamente più ottimista rispetto alle ultime uscite sul suo futuro: “Fino a poco tempo fa non sapevo se avrei mai più giocato a tennis, ma ora penso di sì. L’evoluzione è positiva, ultimamente sono stati fatti grandi passi in avanti. Non sono ancora pronto a dire dove. Quando lo saprò, sarò il primo a comunicarlo”, ha dichiarato a margine di un evento promozionale.

“Non so a che livello potrò tornare, ma non ho mai perso l’entusiasmo. È un anno che non gioco e per me l’obiettivo personale è il mantenimento di un’illusione di tornare a giocare. Sento che sarà difficile recuperare un tennis di alto livello, ma se non avessi avuto la speranza di tornare competitivo non avrei fatto il lavoro che ho fatto in questi mesi e la fatica che questo implica dopo una carriera molto lunga. Non vincerò più Slam di Djokovic, ma mi darò l’opportunità di godermi di nuovo questo sport”, ha aggiunto il campione maiorchino. Il tennista spagnolo da ormai un paio di mesi si sta allenando sul veloce, con la chiara intenzione di voler tornare in campo per la trasferta australiana di gennaio.