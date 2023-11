Turchia, Calhanoglu non si è allenato: infezione alle vie respiratorie

Ansia in casa Inter non solo per le condizioni di Alessandro Bastoni. Hakan Calhanoglu, infatti, non ha preso parte all’allenamento odierno della Turchia. Un’infezione alle vie respiratorie per il centrocampista turco, riferiscono i media locali. Nei prossimi giorni si capirà se il calciatore nerazzurro potrà essere a disposizione di Vincenzo Montella per la sfida amichevolee contro la Germania del 18 novembre e per il match ufficiale in programma il 21 contro il Galles.