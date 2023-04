Nelle ultime ore si è dimesso l’ormai ex tecnico dell’Olympiacos Michel. Uno dei nomi fatti per la sua sostituzione è quello dell’ex leggenda dell’Inter, Esteban Cambiasso. Non solo, la società greca avrebbe già contattato l’argentino, che adesso starebbe valutando proposte e prospettive, con la tentazione di cominciare la sua prima avventura in panchina.