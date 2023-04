Barcellona, Xavi: “Nello spogliatoio si parla di campo, non di UEFA o di Negreira”

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, ribadendo che le vicende extra-campo non entrano nello spogliatoio e non vengono discusse dai propri calciatori. “Le questioni extra-sportive non entrano negli spogliatoi – ha chiarito Xavi –: parliamo di come difendere e di come attaccare, non di UEFA o di Negreira. Siamo concentrati sulla Coppa: c’è un Clasico, loro verranno con voglia di rivincita e noi vogliamo dimostrare di poter vincere ancora, il Camp Nou deve essere una pentola a pressione. Tebas? Non lo conosco, ci siamo salutati due tre volte e non ho un’opinione chiara su di lui”.