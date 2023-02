Olimpiadi, il 10 febbraio summit ministri sport europei a Londra su esclusione degli atleti russi

“La Gran Bretagna sta convocando un vertice dei ministri dello sport europei il 10 febbraio per discutere la questione dell’esclusione di russi e bielorussi. I presidenti di Noc di Lituania, Lettonia e Polonia sostengono l’Ucraina. Questi paesi hanno già rilasciato dichiarazioni, in merito”. Lo ha dichiarato il ministro dello sport ucraino e presidente del Comitato olimpico nazionale (Noc) Vadim Gutsait. Situazione che si fa sempre più complessa, con il Cio che nelle ultime settimane ha suggerito che quegli atleti che non supportano attivamente l’operazione militare speciale siano autorizzati a partecipare a tornei internazionali con uno status neutrale. Nel frattempo i ministri dello sport lituano, lettone, estone e polacco hanno invece invitato il Cio e le federazioni sportive internazionali a bandire russi e bielorussi dai Giochi olimpici di Parigi nel 2024.