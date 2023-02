Bayern Monaco, Nagelsmann non si fida: “Mbappé infortunato? Il Psg sta giocando a poker”

“Non credo che le percentuali di recupero siano così basse, penso che non si sappia esattamente quale sia l’entità del suo infortunio. Quello che dice lo staff medico non è molto chiaro, sono vaghi”. Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha incendiato la conferenza stampa del venerdì proiettandosi già sulla sfida contro il Psg e in particolare sulla paventata assenza di Mbappé: “Potrebbero giocare a poker e non dichiarare l’esatto infortunio, dicendo che è fuori ma in realtà non è out. Noi ci prepareremo nel miglior modo possibile, come se dovesse giocare normalmente”.