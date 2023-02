Fiorentina-Cremonese in semifinale: date, orari, tv e streaming Coppa Italia 2022/2023

La Fiorentina sfiderà la Cremonese in semifinale di Coppa Italia 2022/2023. La gara di andata si giocherà a Cremona, mentre il ritorno avrà luogo al Franchi. Il primo confronto avrà luogo il 4, 5 o il 6 aprile, mentre il match decisivo per il pass per la finale si giocherà tra il 25 e il 27 aprile. Già definito l’orario e la copertura televisiva: ore 21:00 e diretta su Canale 5. Sportface.it vi terrà aggiornati su ogni notizia rilevante su questa semifinale inedita e già storica.