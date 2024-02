Nuoto, Mondiali Doha 2024: Miressi argento nei 100 stile, l’Italia torna sul podio 17 anni dopo Magnini

L’Italia torna protagonista nella gara regina dei Mondiali di nuoto, quei 100 stile libero che ormai 17 anni fa vinse Filippo Magnini in quel di Montreal. A Doha uno splendido Alessandro Miressi se la gioca alla pari con il recordman Zhanle Pan e cede negli ultimi metri, conquistando l’argento in 47.72 dietro al cinese che chiude in 47.53. Il bronzo è dell’ungherese Nandor Nemeth in 47.78. Prima medaglia individuale a livello iridato per il nuotatore piemontese, che diventa il terzo italiano nella storia a salire sul podio dei 100 stile maschili. “Sono felicissimo di questa medaglia, anche se non sono soddisfatto del tempo – ha dichiarato un sorridente Miressi ai microfoni di Raisport -. Però siamo a febbraio e ho nuotato sotto i 48″, vuol dire che sto bene e devo continuare a credere in qualcosa di più grande. Questo argento dà fiducia, significa che sono tra i migliori centisti al mondo e posso farcela. Ora il pensiero è ai Giochi, bisogna puntare in grande”.

Per quanto concerne le semifinali in programma, nulla da fare per Chiara Tarantino, che chiude in 10ma posizione assoluta nei 100 stile libero. L’azzurra riesce a fare meglio rispetto alle batterie, ma il suo 54″51 non basta per centrare l’accesso tra le prime otto e non è sufficiente neanche per un pass in vista dei Giochi di Parigi per il momento. “Sicuramente meglio rispetto a questa mattina, ho voluto mettermi in gioco e seguire le altre. Non ho rimpianti, sono comunque soddisfatta”, ha dichiarato la 20enne pugliese.

In una finale dei 200 farfalla donne di livello tutt’altro che eccelso, l’oro va a conquistarselo con il tempo di 2:07.35 la britannica Laura Stephens, che fa una gara di testa sin dalle prime bracciate. Nel finale riesce a difendersi dal tentativo di rimonta della danese Helena Rosendahl Bach, la quale deve accontentarsi dell’argento. Il bronzo è della bosniaca Lana Pudar, che con una grande progressione nell’ultima vasca riesce a beffare la statunitense Rachel Klinker.

Nei 50 dorso è doppietta per Claire Curzan dopo il trionfo nei 100 della stessa specialità. La statunitense riesce al fotofinish a prevalere sulla giovanissima australiana Iona Anderson con il tempo di 27.43, mentre in terza piazza ci sale Ingrid Wilm. Podio identico a quello della gara sulla doppia distanza, con Lauren Cox che in quinta corsia parte male e non riesce a risalire sulle prime tre, finendo in quarta posizione.