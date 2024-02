F1, ecco la nuova Red Bull per il 2024. Horner: “Anno importante per noi, RB20 ultimo capitolo” (FOTO)

E’ stata svelata la RB20, la monoposto del team Oracle Red Bull Racing che scenderà in pista nel campionato del mondo 2024 di Formula 1. A guidarla, ancora una volta, il tre volte campione del mondo Max Verstappen e il suo compagno di squadra Sergio Perez. Progettata ancora dalla mente di Adrian Newey, la vettura è l’ultima ad essere svelata tra quelle che prenderanno parte alla nuova stagione dei motori, che partirà il prossimo 2 marzo con il GP del Bahrain.

Presente alla cerimonia anche il team principal Christian Horner, nonostante le accuse di “comportamento inappropriato” mosse contro di lui, che ha sottolineato come “questo è un anno importante nella storia del team. Negli ultimi 20 anni, la Red Bull è riuscita a cambiare il panorama della Formula 1”. Horner ha ricordato come, negli ultimi anni, sono arrivati “sette titoli piloti, sei vittorie nel campionato costruttori e 113 vittorie in gara“. Infine, sulla nuova monoposto, ha aggiunto come questa rappresenti “l’ultimo capitolo di quella storia che inizia oggi con la RB20. Sarà una stagione emozionante ed estremamente competitiva ma, come abbiamo visto l’anno scorso, questo è un team che opera al massimo delle sue potenzialità e in Max e Checo abbiamo due piloti che possono dare il meglio su ogni circuito, in qualsiasi condizione”.

Così Max Verstappen: “Sono curioso ed emozionato. È sempre una cosa meravigliosa vedere come viene creata una nuova auto da corsa. Ora attendo con ansia i test di inizio stagione in Bahrain dove capiremo davvero di cosa ha bisogno la Red Bull per essere davvero veloce. Abbiamo una lunga stagione davanti e se vogliamo difendere con successo i nostri titoli dovremo essere al top fin dalla prima gara. La prima cosa importante è capire la vettura fino in fondo e poi da quello costruiremo”. Dello stesso avviso Perez: “Sono molto felice di vedere la nuova auto e non vedo l’ora di guidarla in pista. Credo che abbiamo fatto dei passi avanti nella giusta direzione e spero sia una grande stagione per il team”.