Nuoto, Capri-Napoli 2023: trionfa Mario Sanzullo, sul podio anche Occhipinti e Ilario

Il vincitore della Capri-Napoli 2023 è il beniamino di casa Mario Sanzullo, atleta delle Fiamme Oro. A far sua la 58esima edizione della celebre competizione è stato il 30enne di Massa di Somma, campione europeo della 25 km nel 2022, capace di avere la meglio nel finale su Alessio Occhipinti, vincitore negli ultimi due anni. A completare il podio un altro atleta napoletano, Giuseppe Ilario, che non poteva sperare in un esordio migliore. L’ultima vittoria di un atleta napoletano risaliva a 53 anni fa, quando Giulio Travaglio conquistò la sua quinta maratona del Golfo.