Terremoto in Marocco: la UEFA opta per il minuto di silenzio per le partite fino al 21 settembre

Il terremoto si è abbattuto in Marocco facendo tante e tante vittime. Per una popolazione come quella marocchina sarà complicato ripartire dopo un evento naturale di tale porta, per cui sarà imprescindibile anche l’aiuto e l’apporto dell’Europa. La UEFA, per esempio, infatti ha voluto prostrare solidarietà nei confronti del Marocco.

L’organo più importante del calcio europeo, infatti, ha annunciato he sarà osservato “un momento di silenzio in tutte le prossime partite delle competizioni per squadre nazionali e per club da domani e fino al 21 settembre, in memoria delle vittime del tragico terremoto in Marocco“. Un gesto simbolico che comunque testimonia la volontà dell’Europa calcistica di stare accanto alla popolazione marocchina.