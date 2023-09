Lecco, lutto per Francesco Donati: scomparso prematuramente il fratello Alessandro

Terribile lutto per Francesco Donati, terzino classe 2001 di proprietà dell’Empoli ad oggi in prestito al Lecco. E’ scomparso prematuramente il fratello del giocatore Alessandro. Il club toscano si è stretto attorno al ragazzo con un comunicato ufficiale: Il Presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al nostro calciatore Francesco Donati in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa del fratello Alessandro. A Francesco e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra”.