Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Pedotti centra la finale del singolo libero femminile

Settimo punteggio nei preliminari del singolo libero femminile e finale conquistata da Susanna Pedotti, protagonista nella gara di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. La classe 2004 ha concluso la prova all’Aspire Dome con il punteggio totale di 212.4521, senza ricevere neppure una penalità, ed ha staccato il pass per l’atto conclusivo in programma martedì 6. Risultato molto importante per lei, specialmente se paragonato con i Mondiali di Fukuoka, dove non era andata oltre il 21° posto nei preliminari.

A prendersi la scena è stata invece l’austriaca Vasiliki Alexandri, che dopo le lacrime del giorno precedente per il mancato podio nel singolo tecnico, si è riscattata ed ha ottenuto il punteggio migliore: 253.8625. Alle sue spalle la greca Evangelia Platanioti, staccata di appena 0.1272 e determinata a concedere il bis dopo la medaglia d’oro di ieri. Sul gradino più basso del podio infine la canadese Simoneau, anche lei medagliata 24 ore fa. Di seguito la classifica dei preliminari e le 12 qualificate.

1 AUT Vasiliki ALEXANDRI 253.8625

2 GRE Evangelia PLATANIOTI 253.7353

3 CAN Jacqueline SIMONEAU 248.9189

4 CHN Huiyan XU 230.8104

5 NIA Vasilina KHANDOSHKA 224.1771

6 GEO Mari ALAVIDZE 219.2188

7 ITA Susanna PEDOTTI 212.4521

8 SVK Viktoria REICHOVA 207.7917

9 SMR Jasmine VERBENA 207.0645

10 GER Klara BLEYER 206.9958

11 NED Marloes STEENBEEK 200.9729

12 KAZ Karina MAGRUPOVA 200.6688