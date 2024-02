LIVE – Roma-Cagliari, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA)

La Roma, dopo aver conquistato due vittorie consecutive, vuole proseguire su questa strada anche contro il Cagliari nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallorossi sperano di calare il tris di successi per avvicinarsi ulteriormente alla zona valida per la qualificazione in Champions League. Nella giornata odierna, domenica 4 febbraio, il tecnico giallorosso Daniele De Rossi, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

