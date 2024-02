Nuoto artistico, Mondiali Doha 2024: Italia solo nona nel duo tecnico femminile, oro alla Cina

Non è andata oltre la nona posizione l’Italia nella finale del duo tecnico femminile di nuoto artistico dei Mondiali di Doha 2024, in corso di svolgimento da venerdì 2 a domenica 18 febbraio. Altra delusione per la coppia formata da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, che ha dato tutto quello che aveva ma ha totalizzato 217.7833 punti. Fatale un basemark ricevuto sul primo ibrido, che ha fatto calare significativamente il punteggio. Niente podio per le vice campionesse mondiali in carica, che lasciano l’Aspire Dome di Doha con l’amaro in bocca.

“Siamo stupite, non ce lo aspettavamo, abbiamo aumentato di poco le difficoltà e non abbiamo capito il motivo della penalità. Pensavamo di aver nuotato bene, gli allenatori sono soddisfatti, dobbiamo capire in cosa abbiamo sbagliato“. Questo il commento a caldo di Cerruti ai microfoni Rai. Voce rotta invece per Ruggiero, che ha detto: “Siamo qui a giocarci il pass olimpico ed è una posizione che volevamo riconfermare. Sono contenta di questo nuovo regolamento perché ti permette di arrivare prima o ultima, ma dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato“.

Per quanto riguarda gli altri piazzamenti, mai in discussione la medaglia d’oro per la Cina, dominante con Liuyi e Qiani Wang e capace di trionfare con il punteggio di 266.0484. Secondo posto per la Gran Bretagna Shortman e Thorpe che hanno ottenuto 259.5601 punti. Infine, a completare il podio la Spagna di Ozhogin e Tio Canas con il punteggio complessivo di 258.0333.

