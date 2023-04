NBA Play-In 2023: Lakers si salvano in OT contro i Timberwolves, gli Hawks vincono a Miami

Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers sono le franchigie che escono vincitrici dalle prime due sfide di Play-In, conquistando così l’accesso ai Playoffs NBA 2023. Questa notte in campo ad Est Raptors e Bulls, mentre ad Ovest andrà in scena la sfida tra Pelicans e Thunder. Chi esce indenne da questi incontri venerdì si giocherà un’ultima chance rispettivamente contro Miami Heat e Minnesota Timberwolves.

IL TABELLONE PLAYOFF

RISULTATI PLAY-IN

La sorpresa della nottata la piazzano Trae Young e compagni, che in trasferta si impongono per 105-116 sui Miami Heat, mettendo le cose in chiaro sin dal primo quarto, chiuso con ben 36 punti all’attivo. Dominante a rimbalzo Clint Capela, che ne mette giù 21 contro la frontline avversaria. Young è poco preciso da oltre l’arco, con solo una tripla andata a segno su otto tentativi, ma ne mette comunque 25 di punti a referto. Ben sette giocatori in doppia cifra per gli Hawks, che con questo successo vanno a sfidare al primo turno i Boston Celtics, seconda forza del tabellone ad Est. Miami, che non ha sfruttato una prestazione vintage da 33 punti di Kyle Lowry, avrà un’altra chance venerdì per approdare alla post-season: sfiderà la vincente di Raptors-Bulls per agguantare l’ultimo seed e quindi la possibilità di affrontare i Milwaukee Bucks.

Alla Crypto.com Arena di Downtown Los Angeles passano invece i Lakers, che hanno ragione dei Minnesota Timberwolves per 108-102 dopo un tempo supplementare. Gara condotta per buona parte dalla squadra ospite, che ha toccato anche un vantaggio di 15 punti con un Towns in grande spolvero nei primi tre quarti. Poi è salita d’intensità la difesa gialloviola e il centro avversario dopo aver commesso il quinto fallo è andato poco a poco spegnendosi. A 2″ dal termine dei regolamentari tripla che sembrava poter essere decisiva di Schroder, ma sulla rimessa dall’altro lato del campo Davis commetteva fallo su una tripla di Conley e la point guard metteva i tre liberi che mandavano la contesa all’overtime.

Tanti errori e molta stanchezza da una parte e dall’altra, con i Timberwolves che tra 4°quarto e supplementare hanno segnato solo 16 punti. LeBron James chiude con 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, ma anche tante banali palle perse; Davis piazza 24 rimbalzi e 15 assist, ma decisivo è anche l’apporto di Schroder dalla panchina con 21 punti. Minnesota paga la brutta serata di Anthony Edwards, che chiude con un pessimo 3/17 al tiro. I Lakers vanno a sfidare i Memphis Grizzlies, mentre i Twolves venerdì affronteranno la vincente di Pelicans-Thunder.