MotoGP, Bastianini salta anche il GP di Austin: al suo posto Pirro

Secondo forfait in MotoGP per il prossimo GP degli Stati Uniti in programm ad Austin, Texas, il prossimo fine settimana. Dopo Marc Marcquez ha annunciato che non prenderà parte alla gara anche Enea Bastianini. “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto ad un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato che Bastianini avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall’infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, e verrà sostituito in Texas da Michele Pirro’‘, si legge in una nota rilasciata dalla Ducati.

”Ce l’ho messa tutta e ci ho creduto fino ad oggi ma purtroppo il tempo era troppo poco, non volerò per Austin, ma oggi sono tornato a sorridere”, ha scritto invece il pilotasu Instagram postando una foto di lui in sella alla moto. Vince, quindi, la prudenza dopo la frattura della scapola della spalla destra riportata durante la gara sprint di Portimao, che l’aveva costratto a saltare anche il GP d’Argentina.