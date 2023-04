Highlights Miami Heat-Atlanta Hawks 106-115, NBA Play-In 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 68

Gli highlights video della sfida tra Miami Heat ed Atlanta Hawks, valevole per i play-in della Eastern Conference della NBA 2022/2023. Vittoria a domicilio per Trae Young e compagni, che espugnano Miami e conquistano un posto ai Playoffs, dove affronteranno i Boston Celtics. Per Jimmy Butler e i suoi invece ci sarà un’altra chance per approdare tra le migliori otto: venerdì affronteranno la vincente di Bulls-Raptors.