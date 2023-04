Nba, Play-In 2023: calendario e risultati di tutte le partite

Il calendario con i risultati di tutte le partite dei Play-In 2023 di Nba. Otto squadre, quattro per Conference, si contenderanno gli ultimi posti per i Playoff. Spicca la presenza dei Los Angeles Lakers di LeBron James, opposti ai Minnesota Timberwolves, ma anche di altre franchigie che di recente hanno vinto l’anello come i Toronto Raptors o i Miami Heat. Si decide tutto in gara secca. Ecco quindi tutti i risultati aggiornati.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

PLAY-IM

Mercoledì 12 aprile

Ore 01:30 – Miami Heat vs Atlanta Hawks

Ore 04:00 – Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves

Giovedì 13 aprile

Ore 01:30 – Toronto Raptors vs Chicago Bulls

Ore 03:30 – New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder