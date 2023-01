Atp Auckland 2023, sesta vittoria dell’anno per Norrie: batte Brooksby e sfida Gasquet in finale

Saranno Cameron Norrie e Richard Gasquet a sfidarsi nella finale dell’ATP 250 di Auckland. Il tennis britannico, nato e cresciuto nella città neozelandese, anche grazia al tifo del pubblico locale è riuscito a superare in semifinale Jenson Brooksby con il punteggio di 6-3 6-4. Un Norrie che appare in ottima forma in queste prime settimane di stagione, come già ampiamente dimostrato durante la United Cup.

Non si è giocata la seconda semifinale, che avrebbe visto in campo il derby tra Gasquet e Lestienne. Quest’ultimo ha dato forfait per un problema ai muscoli pettorali, di certo un campanello d’allarme non piccolo a soli due giorni dal via degli Australian Open. Il 36enne andrà caccia del suo sedicesimo titolo ATP, mentre per Norrie sarebbe la quinta affermazione in carriera.