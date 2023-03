Nba 2022/2023: Denver supera Philadelphia, i Timberwolves rovinano la festa ai Kings

Doveva essere il big match della notte non solo tra due contenders al titolo, ma anche tra i due maggiori indiziati al titolo di NBA MVP della stagione 2022/2023. Invece Joel Embiid non è sceso in camp nella sfida che ha visto i Denver Nuggets imporsi per 116-111 ai danni dei Philadelphia 76ers grazie alla solita tripla doppia da 25 punti, 17 rimbalzi e 12 assist di Nikola Jokic. Poteva essere una notte indimenticabile per i Sacramento Kings, che con una vittoria avrebbero conquistato ufficialmente l’accesso ai playoffs dopo ben sedici anni di assenza. Invece davanti ad un’arena sold-out è arrivata la sconfitta per 115-119 per mano dei Minnesota Timberwolves. Festa rinviata per Sabonis e compagni.

Minnesota è ora sesta in classifica ad ovest, superando i Warriors e in piena lotta per evitare di dover passare attraverso il play-in. Nella bagare vincono anche i New Orleans Pelicans per 90-124 sui Trail Blazers che hanno iniziato a far riposare tutti i loro migliori giocatori in queste ultime partite di Regular Season. Facili successi anche per Phoenix Suns (117-103) su Utah e per i Clippers (124-112) sui Chicago Bulls. I Dallas Mavericks provano a rialzarsi dopo le due clamorose sconfitte contro gli Hornets e vincono facilmente per 104-127 contro i Pacers orfani di Haliburton e Turner.

Senza Antetokounmpo ci pensa Middleton con i suoi 34 punti a trascinare al successo i Milwaukee Bucks per 117-126 a Detroit contro i Pistons, mentre i New York Knicks dominano 137-115 gli Houston Rockets grazie ai 40 di Quickley.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo

Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 117-126

Indiana Pacers – Dallas Mavericks 104-127

New York Knicks – Houston Rockets 137-115

Utah Jazz – Phoenix Suns 103-117

Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 116-111

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans 90-124

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 115-119

Los Angeles Clippers – Chicago Bulls 124-112