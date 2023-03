Wta Miami 2023, brutto infortunio per Andreescu: esce dal campo in sedia a rotelle

Un nuovo triste, stop per la carriera di Bianca Andreescu. Proprio nella settimana in cui la vincitrice degli Us Open 2019 sembrava improvvisamente tornata a giocare su livelli decisamente alti arriva un altro infortunio. E purtroppo sembra anche abbastanza grave, con la canadese in lacrime e costretta ad uscire in sedia a rotelle dal campo dove era impegnata nel match di ottavi di finale del Wta di Miami 2023 contro la russa Alexandrova. La russa aveva vinto il primo set al tie-break, mentre Andreescu conduceva 2-0 nel secondo parziale. “Non ho mai sentito un dolore così forte”, ha confessato la giocatrice a coloro arrivati in suo soccorso. La WTA parla ufficialmente di infortunio alla caviglia, ma come ovvio bisognerà attendere tutti gli esami del caso.

Nell’altro match “in notturna” invece Aryna Sabalenka non incontra difficoltà nel superare Barbora Krejcikova. A differenza di quanto accaduto pochi giorni fa ad Indian Wells, con la bielorussa costretta a sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sulla ceca, questa volta la numero due del mondo riesce a rimanere in controllo fino al 6-3 6-2 finale.