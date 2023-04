Nba 2022/2023, big tenuti a riposo contro Chicago: multa salata per i Dallas Mavericks

Multa discretamente salata, quella da 750,000$ rifilata da parte dell’NBA ai Dallas Mavericks, colpevoli di aver lasciato a riposo alcuni dei giocatori più importanti nella sfida contro i Chicago Bulls del 7 aprile. La franchia texana era ancora in corsa per un posto ai play-in, ma decise di teenere fuori Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr., Maxi Kelber e Christian Wood, facendo inoltre giocare solo una porzione di gara a Luka Doncic. Alla base della decisione, la volontà di aumentare le chances di sconfitta così da riuscire ad avere uno dei peggiori 10 record della lega. Essenziale per tenere la propria scelta al draft, che altrimenti sarebbe andata in mano ai New York Knicks a causa della trade Porzingis di qualche anno fa. “I Mavericks hanno violato la policy della Lega sul riposo dei giocatori e hanno dimostrato, con i fatti e con le dichiarazioni pubbliche, il desiderio di perdere la partita in modo di migliorare le chance di mantenere una scelta al primo giro del draft Nba 2023”, si legge in una nota. E per Joe Dumars, vicepresidente Nba, Dallas “ha minato l’integrità del nostro sport”.