Nba: Banchero candidato come miglior rookie dell’anno

Annunciati dall’Nba le nominations con i tre finalisti, per ogni categoria, dei riconoscimenti individuiali della regular season. Come migliore rookie dell’anno figura nel terzetto l’italo-americano Paolo Banchero (Orlando Magic), in lizza con Walker Kessler (Utah) e Jalen Williams (Oklahoma City). Per il miglior MVP i finalisti sono Nikola Jokic (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Giannis Antetokounmpo (Milwuakee Bucks).

Questi i finalisti delle altre categorie: per allenatore dell’anno Mike Brown (Sacramento), Mark Daigneault (Oklahoma City) e Joe Mazzulla (Boston); per giocatore più migliorato Jalen Brunson (New York), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City)) e Lauri Markkanen (Utah); per difensore dell’anno Jaren Jackson Jr. (Memphis), Brook Lopez (Milwaukee) e Evan Mobley (Cleveland) per sesto uomo dell’anno Malcom Brogdon (Boston), Bobby Portis (Milwaukee) e Immanuel Quickley (New York), per giocatore più clutch (novità introdotta quest’anno) Jimmy Butler (Miami), DeMar DeRozan (Chicago) e De’Aaron Fox (Sacramento).