BJK Cup 2023, Slovacchia-Italia: rimpianti Paolini, sconfitta da Schmiedlova e le slovacche la riaprono

Slovacchia-Italia è 1-2 dopo il terzo singolare, con Anna Karolina Schmiedlova che ha sconfitto Jasmine Paolini per 6-1 4-6 6-4 dopo 2 ore e 4 minuti di gioco. Enormi i rimpianti della nostra portacolori, che si è trovata avanti 3-0 40-0 nel set decisivo prima di subire il prepotente rientro della sua avversaria. Adesso toccherà a Camila Giorgi risollevare le sorti del gruppo, cercando di conquistare il punto che manderebbe l’Italia alle Billie Jean King Cup Finals per il secondo anno consecutivo.

Il primo set è un dominio totale di Schmiedlova: la numero 96 del mondo parte male e deve subito annullare palla break alla nostra portacolori, poi si scuote e, dall’1-1, non concede più nemmeno le briciole, chiudendo 6-1 il set dopo 27 minuti. Paolini è chiamata ad una reazione e la sua partenza, nel secondo set, non deluse le aspettative: arriva, infatti, subito un break in favore della tennista di Bagni di Lucca, che si porta avanti 2-0 e mette pressione alla sua rivale. La slovacca, però risponde a tono e, in men che non si dica, conquista il controbreak che le permette di imparrare sul 2-2. Si viaggia, così, a braccetto sul 4-4 e nel nono game, con Paolini al servizio, l’italiana tiene un turno di servizo fondamentale e che si era pericolosamente allungano ai vantaggi. Ciò si rivela decisivo: subito dopo, Schmiedlova accusa un passaggio a vuoto e Jasmine ne approfitta, chiudendo 6-4 e, dopo 1 ora e 13 minuti, rimandando il verdetto al terzo set. Qui assistiamo alla partenza a razzo della numero 66 del mondo, che mette a referto il break in apertura e, si invola sul 3-0 e 0-40 sul servizio della slovacca. La numero 1 di Slovacchia si salva in quella circostanza, riesce a tenere la battuta e ritrova vigore: il suo tennis sale di livello e Paolini va in estrema difficoltà, tanto che cede la battuta e si ritrova in un amen sul 3-3, situazione che sembrava impensabile anche solo pochi istanti prima. E la situazione peggiore ulteriormente: Paolini perde il servizio una seconda volta nel settimo game e finisce in svantaggio, con Schmiedlova che non sbaglia più nulla e chiude, dopo 2 ore e 4 minuti di lotta, con lo score di 6-1 4-6 6-4.