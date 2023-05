Qualificazioni maschili Roland Garros 2023: Gigante batte Hong e vola al secondo turno

Buona la prima per Matteo Gigante, che ha debuttato con una vittoria nelle qualificazioni maschili del Roland Garros 2023. Il tennista azzurro ha superato al primo turno il sudcoreano Hong con il punteggio di 7-5 6-4, imponendosi dopo 1h55′ di gioco. Match piuttosto equilibrato che Gigante è stato bravissimo a chiudere in due set, visto che poteva nascondere ulteriori insidie.

CRONACA – Nel parziale d’apertura ci sono state svariate palle break per entrambi, ma fino al 4-4 hanno regnato i servizi. Il primo a conquistare il break è stato l’azzurro, che è andato a servire per il set sul 5-4 salvo subire l’immediato contro break. Matteo però non si è disunito, ha strappato nuovamente la battuta al suo avversario e dopo aver annullato una palla break sul 6-5 ha fatto suo il set. Nella seconda frazione, invece, dopo uno scambio di break in avvio, è stato Gigante a prendere in mano il pallino del gioco. Dopo aver sfiorato il break in due turni di risposta, finalmente l’ha ottenuto nel nono gioco, guadagnandosi la chance di servire per il match. Superata la tensione iniziale, Matteo ha conquistato quattro punti di fila dallo 0-30 ed ha staccato il pass per il secondo turno.

Niente da fare invece per Luciano Darderi, sconfitto per 6-3 6-4 dall’argentino Facundo Bagnis in 1h42′. Non mancano i rimpianti per il tennista azzurro, che in più occasioni ha dimostrato di poter impensierire l’avversario ma purtroppo è stato penalizzato da un rendimento insufficiente con il servizio.

CRONACA – Nel primo set era stato proprio Darderi a portarsi avanti per prima, salvo poi subire sul 2-0 un parziale di 5 giochi a 0 e veder sfuggire il set. Nella seconda frazione, invece, Luciano ha risposto colpo su colpo, firmando in due occasioni il contro break. Fatale infine il break arrivato nel nono gioco, che ha permesso a Bagnis di andare a servire per un posto al secondo turno e di fatto è costato la sconfitta a Darderi, che ripartirà la prossima settimana dal Challenger di Vicenza.