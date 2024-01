Luciano Spalletti, Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, è andato a fare visita a Coverciano ai giovani calciatori durante la seconda giornata del Torneo dei Gironi, in cui è impegnata la categoria Under 16. Il ct ha incontrato il Coordinatore delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi e il suo staff per informarsi e conoscere i futuri rappresentanti dell’Italia.