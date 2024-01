Pagelle Roma-Verona 2-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Roma-Verona 2-1, match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024 e che segna il debutto ufficiale sulla panchina giallorossa di Daniele De Rossi. All’Olimpico la squadra di casa trova il 2-0 prima della mezz’ora. La firma è diversa: Lukaku sblocca il risultato al 19′, mentre Pellegrini raddoppia al 25′. I due assist invece portano la stessa firma, quella di un ispiratissimo El Shaarawy. L’Hellas nella ripresa accelera. E al 64′ ha la chance per riaprire la partita dopo un rigore fischiato da Sacchi per un mani di Llorente: Djuric va dagli undici metri e calcia alto. Il gol dell’Hellas è rinviato al 76′ quando Folorunsho dalla lunghissima distanza trova Rui Patricio impreparato. Nel finale è assedio Verona, ma la Roma resiste. Primi tre punti per De Rossi allenatore.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio 5; Karsdorp 6, Huijsen 6.5, Llorente 6, Spinazzola 6 (28’pt Kristensen 6); Bove 6, Paredes 6, Pellegrini 7; Dybala 5.5 (13’st Zalewski 6), Lukaku 7, El Shaarawy 6.5 (36’st Belotti sv).

In panchina: Svilar, Boer, Golic, Oliveras, Celik, Pagano, Pisilli, Joao Costa.

Allenatore: De Rossi 6.

VERONA (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6, Magnani 5.5, Dawidowicz 5.5, Cabal 5.5; Folorunsho 7, Serdar 6; Mboula 5 (1’st Bonazzoli 5.5), Suslov 6.5, Saponara 6 (32’st Cruz 6); Djuric 4.5 (32’st Henry 6).

In panchina: Chiesa, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cissé.

Allenatore: Baroni 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 5.5.

RETI: 19’pt Lukaku, 25’pt Pellegrini, 31’st Folorunsho.

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Al 19’st Djuric sbaglia un calcio di rigore.

Ammoniti: Paredes, Dawidowicz, Folorunsho, Llorente. Angoli 1-2. Recupero: 3’, 5’.