Formazioni ufficiali Udinese-Milan, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Ottimo periodo per la squadra di Pioli, se escludiamo l’eliminazione in Coppa Italia per mao dell’Atalanta, ma il campo di Udine è storicamente ostico per i rossoneri negli ultimi anni. Diversi assenti in difesa come al solito causa infortunio, più Bennacer e Chukwueze in Coppa d’Africa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE:Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca.

MILAN: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.