Nazionale, Retegui: “Essere qui un orgoglio, Spalletti mi fa giocare con fiducia”

La Nazionale italiana si prepara alla sfida contro L’Ecuador, in programma per la giornata di domani. Gli azzurri vengono da una vittoria sul Venezuela, match in cui Mateo Retegui è stato protagonista, realizzando la doppietta valsa il 2-1: “Sono molto contento per la partita, è importante aver giocato bene e aver vinto. Ora dobbiamo pensare alla gara con l’Ecuador. Erano tutti molto felici per me. Mio padre Carlos e il mio padrino sono venuti a vedere la partita e oggi abbiamo preso un caffè insieme in hotel”. Pensando all’Europeo: “Mancano tanti giorni, prima devo pensare alla partita con l’Ecuador, poi a fare bene con il Genoa. Sono grato al mister per avermi dato questa opportunità, ma so che devo continuare a lavorare tanto, cercando di migliorare giorno dopo giorno per far sì che mi chiami di nuovo. Per me è un orgoglio essere qua, un sogno. Il mister mi chiede di attaccare la profondità, di aiutare la squadra tenendo la palla. Lui e lo staff mi danno fiducia, mi fanno giocare tranquillo“.