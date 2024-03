Nazionale, problema muscolare per Lucca, debutto rimandato

Mastica amaro Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese ha infatti ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore ed è partito con il gruppo guidato da Luciano Spalletti alla volta degli Stati Uniti, ma con ogni probabilità non potrà vestire la maglia azzurra a causa di un problema muscolare, in particolare per un risentimento al flessore della coscia destra. Debutto quindi rimandato per il classe 2000, tornato nel nostro campionato dopo la complicata esperienza in Olanda con l’Ajax. Una vera beffa per Lucca, dato per favorito su Raspadori per una maglia da titolare con l’Ecuador, avversario dell’Italia nella seconda amichevole che gli Azzurri disputeranno in terra americana dopo il successo ottenuto con il Venezuela. La partita si disputerà alla Red Bull Arena di Harrison, nell’area di New York, domenica 24 marzo alle ore 21:00 italiane.

Luciano Spalletti sta utilizzando la tournée statunitense per sperimentare nuove soluzioni tattiche, come visto con il Venezuela, con cui l’Italia è scesa in campo all’inizio con la difesa a tre, per poi passare nell’ultimo quarto d’ora al 4-3-3, modulo che sembra il vestito ideale per gli Azzurri. Oltre alle sperimentazioni sul modulo, il CT sta sfruttando le due amichevoli anche per saggiare le qualità di tutti i papabili per il prossimo europeo. Attenzione rivolta in particolare ai tre giocatori che hanno ricevuto la loro prima convocazione: Raoul Bellanova, Michael Folorunsho e proprio Lucca, che dunque dovrà probabilmente rinunciare a questa grande opportunità.