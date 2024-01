Nazionale Fioretto, Cerioni: “Riconquistare il primo posto nel ranking mondiale”

In occasione del collegiale della Nazionale maschile e femminile di Fioretto a Jesi, il tecnico azzurro Stefano Cerioni parla di un 2024 ricco di impegni, con un obiettivo su tutti: “Riconquistare il primo posto nel ranking mondiale“. Il responsabile nazionale ha parlato con ottimismo della condizione degli atleti. Presenti al palascherma, per la Nazionale femminile: Giulia Amore, Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi. Per quella maschile: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Alessio Di Tommaso, Davide Filippi, Alessio Foconi, Giuseppe Franzoni, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini.