Basket, Eurolega: la Virtus Bologna batte l’Alba Berlino e resta seconda in classifica

La Virtus Bologna ha la meglio su Alba Berlino per 68-83. La squadra italiana, seconda in classifica Eurolega, incontra una formazione tedesca in difficoltà, ma comunque in grado di preoccupare i bolognesi in alcune fasi di gioco.

La Virtus Bologna scende in campo e sin dai primi momenti sale in cattedra. Sono numerose le palle perse dalla formazione berlinese, che concede facili ripartenze alla squadra ospite. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, Bologna è in vantaggio per 9-26, con Belinelli che segna tre triple. Nel secondo parziale, il canovaccio è simile. i tedeschi hanno alcuni sprazzi di energia sul finale, ma la Virtus continua a dettare il ritmo e a rimanere in vantaggio, recuperando diversi palloni e gestendo la fase difensiva nel migliore dei modi. Si va a riposo con i bolognesi avanti per 27-48. Al ritorno in campo, la musica cambia. Berlino si presenta con più tenacia e convinzione, mettendo alle strette la Virtus. I padroni di casa recuperano importanti punti e a soli dieci minuti dal termine della partita, i tedeschi sono in svantaggio per soli nove punti, con il tabellone che segna 51-63. Nel quarto e ultimo parziale, la Virtus Bologna torna in controllo del ritmo di gioco dopo le difficoltà del terzo quarto. L’Alba Berlino resta pericolosa sino agli ultimi attimi di gioco, ma i bolognesi riescono a gestire la partita e vincono 68-83.