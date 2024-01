Pattinaggio di velocità, Europei Heerenveen 2024: argento Italia nel team pursuit maschile

Splendida medaglia d’argento per l’Italia maschile nel team pursuit del pattinaggio di velocità agli Europei di Heerenveen 2024, in Olanda. I tre azzurri dell’inseguimento, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Michele Malfatti hanno conquistato un ottimo secondo posto nella rassegna continentale, che per la quarta volta da quando sono stati istituiti si svolgono sulle singole distanze e non come all around. Il trenino italiano ha migliorato così il terzo posto di due anni fa e sul ghiaccio della Thjalf Arena ha chiuso in 3.40.47. L’oro è andato alla Norvegia, Sander Eitrem, Peder Kongshaug e Sverre Lunde Pedersen si sono imposti in 3.34,22, il bronzo all’Olanda con Marcel Bosker, Bart Hoolwerf e Chris Huizinga in 3.41,36.

Quinto posto per Francesca Lollobrigida nei 3000 metri femminili. Padrone di casa scatenate con l’oro che va a Marijke Groenewoud e l’argento a Irene Schouten, terza la norvegese Ragne Wiklund. Decima nella stessa gara l’altra azzurra Laura Lorenzato. Nei 1000 metri maschili, infine, chiude al settimo posto David Bosa con il tempo di 1.08.83 in una classifica decisamente corta, quindicesimo invece l’altro azzurro sul ghiaccio, Alessio Trentini. E qui il podio è tutto olandese: Nuis oro, De Boo argento e Prins bronzo. Non c’era il team azzurro, infine, nella sprint femminile che aveva aperto la competizione: oro all’Olanda, argento alla Polonia, bronzo alla Norvegia.